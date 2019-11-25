Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как передает ТАСС, тем самым служители Фемиды согласились с доводами представителя Следственного комитета России, который просил избрать для чиновницы меру пресечения в виде заключения под стражу.

СКР подозревает замглаву Росалкогольрегулирования в неуплате 58 миллионов рублей налогов.

Кроме того, под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около 10 лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. 25 декабря 2018 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.