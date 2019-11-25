В Подмосковье подошли к завершению Дельфийские игры

Подошли к завершению 14-е молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ, проводимые в форме Дельфийского чемпионата в Московской области.

В Играх приняли участие около 500 представителей из 10 стран в возрасте от 10 до 25 лет. В программе Игр прошли соревнования по 6 номинациям – фортепиано, скрипка, народное, академическое и эстрадное пение, открытая номинация, – международная конференция, спецпроекты "Мы помним…", "Театр", "Год литературы в странах СНГ".

25 ноября 2019 года на сцене подмосковного Vegas City Hall состоялись торжественное мероприятие и гала-концерт.

Со сцены с приветственным словом к собравшимся обратились вице-премьер Ольга Голодец, губернатор Московской области Андрей Воробьев, директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин и ряд других государственных и общественных деятелей.

Юбилейные 15-е открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ состоятся в апреле 2020 года в Омской области.