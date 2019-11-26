В Британии выпустили пятикилограммовую золотую монету

В Британии выпустили сувенирные монеты — золотую весом в пять килограммов и серебряную весом два килограмма.

Золотая — номиналом в 5 тысяч фунтов стерлингов — выпущена в единственном экземпляре и уже продана за сумму, которая не раскрывается, передает "россия 24".

На ней изображена королева Виктория. За образец взяли дизайн монеты середины XIX века.