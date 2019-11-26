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26 ноября 201905:59

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

/ТАСС

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.

По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение. Если же это случится, то украинский потребитель получит топливо по самой низкой цене в новейшей истории.

Дату новых переговоров по газу Оржель не назвал, передает "Россия 24". Ранее "Газпром" предложил Киеву продлить старый контракт или заключить новый, если украинская сторона откажется от судебных претензий.

"Если мы подпишем договор на транспортировку с "Газпромом", это не только газ, закаченный по летним ценам, еще больше факторов будет влиять на снижение цены на газ. Если это произойдет, у нас будет исторический минимум по ценам, начиная с 1 января", — заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

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