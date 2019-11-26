Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента. Есть задержанные.

Пикет начался еще накануне вечером. Участники пытались заблокировать вход в парламент, чтобы депутаты сегодня не могли провести заседание. В какой-то момент демонстранты узнали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили ужинает в кафе напротив, и освистали ее, когда та выходила из здания.

Митингующие обещают продолжить акции вплоть до выполнения требований — это проведение выборной реформы.