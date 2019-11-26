Глава РУСАДА: вероятно, Россия может остаться без Евро-2020

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не стал отрицать возможного отстранения сборной России по футболу от предстоящего чемпионата Европы 2020 года. Кроме того, по его мнению, Санкт-Петербург может лишиться права принимать матчи Евро.

"Насколько вероятно, что Россия может лишиться права поехать на футбольный чемпионат Европы-2020, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи турнира? Такая вероятность существует, — приводит слова Гануса Чемпионат.Com. – Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA".

"Для его сохранения мы должны были выполнить два условия: пустить до 31 декабря 2018 года экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу, а также до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования WADA".

Напомним, что накануне уже сообщалось о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства выступает против участия российских спортсменов в Олимпийских играх. Впрочем, генеральный директор оргкомитета по проведению в России чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин признался, что Россия продолжает подготовку к турниру.