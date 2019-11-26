Жители Среднего и Ближнего Востока станут регулярными гостями Кавказского заповедника

С декабря туристы из девяти стран Среднего и Ближнего Востока станут постоянными гостями Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Об этом сообщают "Вести Сочи".

Туроператоры из Индии, Саудовской Аравии, Омана, Катара и Бахрейна посетили Россию. В результате встречи руководство Кавказского заповедника заключило договор с одним из российских туроператоров. Благодаря этому соглашению зарубежные путешественники станут регулярными гостями заповедных троп.

"Договоренность была достигнута после визита сотрудников туроператоров стран Среднего и Ближнего Востока. Многие из них приехали в Россию впервые. Персонал заповедника сделал все возможное, чтобы гости могли познакомиться с уникальным климатом в заповедной зоне, а также со спецификой растительного и животного мира на этой территории", — рассказали представители пресс-службы заповедника.

Первых туристов с Востока ожидают в заповеднике уже в начале декабря.