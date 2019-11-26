Иркутский школьник спас похищенную педофилом девочку

В Иркутске взяли под стражу дважды судимого за сексуальное насилие 48-летнего мужчину, который похитил девятилетнюю девочку на улице, но был остановлен 16-летним подростком. Преступление попало в объектив камеры наблюдения.

Описанные события произошли днем 23 ноября, когда девочка возвращалась из школы. Злоумышленник подкараулил ее у забора в районе складов на улице Новаторов: спросил название улицы и поинтересовался, где находится дом, а когда школьница повернулась боком, схватил ее и запихнул в салон припаркованной рядом легковушки. Заблокировав двери, он перебрался за руль и тронулся с места, но похищению несовершеннолетней с целью изнасилования неожиданно помешал оказавшийся поблизости подросток. Он услышал крики и просьбы о помощи из салона и бросился к припаркованной машине, после чего они вместе с водителем пустились в погоню.

Им удалось нагнать Toyota Vista, после чего педофил высадил свою жертву, а сам рванул прочь. Неподалеку еще один водитель перекрыл ему дорогу, но беглец убедил его в том, что обознался, перепутав девочку с сестрой. Тем не менее, далеко уехать ему не удалось — через 40 минут подозреваемого задержали правоохранители.

Он оказался им хорошо знаком — с 2001 года мужчина отсидел два срока за совершение преступлений сексуального характера и освободился из колонии в марте 2017 года. В содеянном он сознался, рассказав, как похищал перепуганную школьницу. Окончания расследования он будет дожидаться в изоляторе. За похищение несовершеннолетнего ему грозит от 5 до 12 лет в колонии.