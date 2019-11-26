Тринадцать французских военных погибли в столкновении двух вертолетов в Мали

Тринадцать французских военнослужащих погибли в столкновении двух вертолетов в Мали, сообщает Le Monde со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов", — говорится в коммюнике.

ЧП произошло в ночь на вторник в рамках проводимой с августа 2014 года операции "Бархан", в которой участвуют 4,5 тысячи французских военнослужащих. По данным источников Le Figaro, ударный вертолет "Тигр" столкнулся с многоцелевым вертолетом AS 532 "Пума".

Жертвами трагедии стали 13 человек: капрал-шеф, шесть унтер-офицеров и шесть офицеров. Таким образом, число жертв среди французских военнослужащих с момента интервенции в Мали в 2013 году (операция "Сервал") достигло 38 человек.