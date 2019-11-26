Газовые проблемы: Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер приехали в подмосковную резиденцию президента России Владимира Путина.

Глава государства во время встречи отметил ряд проблем в работе энергетиков в осенне-зимний период на региональном уровне, он пообещал пообщаться с руководителями субъектов России, где такие сложности существуют.

Владимир Путин рассказал, что, к сожалению, все идет не без сбоев. По его словам, это создает немалые проблемы для людей, которые сталкиваются с этими явлениями, сообщает "Россия 24". Глава государства отметил во время встречи с Новаком и Миллером, что намерен поговорить и поработать с руководителями проблемных регионов.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером, 25 ноября, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Путиным. Во время него лидеры стран обсудили газовую проблематику, касающуюся транзита и прямых поставок топлива на Украину. Кроме того, в разговоре была затронута ситуация с передачей трех военных кораблей. Путин и Зеленский договорились продолжить контакты. Украинский лидер во вторник, 26 ноября, на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии заявил, что у Киева и Москвы очень сложные отношения, но между странами начался диалог.