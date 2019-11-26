Братья Миранчуки выйдут в стартовом составе против "Байера"

В Москве пройдет матч пятого тура Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и немецким "Байером". Стали известны стартовые составы соперников.

У москвичей с первых минут выйдут на поле полузащитники сборной России братья Алексей и Антон Миранчуки. "Локомотив" начнет игру в следующем составе: Гильерме Маринато Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Эдер.

У "Байера" есть тоже братья близнецы – Свен и Ларс Бендеры. Но в стартовый состав попал только Свен. На поле выйдут следующие футболисты: Лукаш Градецкий, Такис Рецос, Джонатан Та, Свен Бендер, Леон Бейли, Керем Демирбай, Венделл, Мусса Диаби, Чарлес Арангис, Кевин Фолланд и Карим Беллараби.

У обеих команда по три очка. "Локомотив" благодаря победе в гостях занимает третье место в группе D, "Байер" занимает четвертое место. Москвичи выиграли встречу первого круга с результатом 2:1.