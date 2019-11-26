Воронежские аварийные службы восстановили взорвавшуюся котельную

В Воронеже вновь заработала котельная, авария на которой оставила без отопления около сотни жилых домов — это более 20 тысяч человек, несколько детских садов и поликлиник. А также стала причиной гибели рабочего, который обслуживал котельную.

Авария произошла из-за сбоя в работе электрооборудования — при опрессовке взорвалась резервная ёмкость. Сейчас идёт растопка котлов, сетевые насосы запущены, сообщает телеканал "Россия 24". Энергетики обещают, что в ближайший час тепло вернётся в дома жителей.