По делу об убийстве Эльджаркиева арестованы двое ингушей

Басманный суд Москвы арестовал двоих выходцев из Ингушетии по обвинению в причастности к убийству главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает ТАСС.

По данным полиции, речь идет о Гелани Костоеве и Ахмеде Арапиеве, которые проходят по делу о ликвидации Эльджаркиева. Им обоим предъявили обвинения по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконное ношение оружия".

Ранее СМИ сообщали, что убийство Эльджаркиева связано с кровной местью, и что его убийцы входили в один клан.

Эльджаркиев и его брат были убиты вечером 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Убийца выстрелил около 10 раз и скрылся на автомобиле.

18 ноября Басманным судом был заочно арестован житель села Экажева в Ингушетии Курейша Картоева, обвиняемый в убийстве Эльджаркиева.

В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Его машину обстреляли из автомата, когда он возвращался на машине из Чечни в Ингушетию. Тогда он не пострадал.