Российские оружейники создали "снайперскую" версию гражданской винтовки "Брат"

Российской оружейной компанией ORSIS ("Промтехнология") разработана военная версия гражданской полуавтоматической винтовки К-15 "Брат", по своим характеристикам превосходящая снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

"В этом году мы провели модернизацию полуавтоматической винтовки K-15 "Брат", сейчас готовимся к ее серийному производству. У версии К-15М повышена кучность стрельбы, надежность работы, уменьшены вес и габариты​​​. Аналогов на сегодняшний день в России нет, да и за рубежом таких образцов мало. Наверное, с нашей разработкой может конкурировать бельгийская FN SCAR. Это отличная замена СВД", — заявил в интервью РИА Новости гендиректор фирмы Владимир Злобин.

Cамозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат" предназначен для спортивной и охотничьей стрельбы и способен работать в диапазоне температур от +50 до -50 градусов Цельсия, а также в специальных условиях. Запирание затвора осуществляется с поворотом на два боевых упора, конструкция обеспечивает жесткое отражение стреляной гильзы.