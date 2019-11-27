Поиски продолжаются: число жертв землетрясения в Албании выросло до 25 человек

До 25 человек увеличилось число погибших в результате разрушительного землетрясения в Албании, поисковая операция продолжается, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 600 пострадавших​​.

Сильнейшее землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес. Несколько зданий полностью разрушены, под завалами еще могут находиться люди.

Из-за афтершоков многим жителям Дурреса пришлось провести ночь в палатках, автомобилях и на футбольном стадионе.