На 9 лет стала "девушкой по выходным": Алла Сигалова о романе с известным артистом

Заслуженная артистка России Алла Сигалова стала гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". Знаменитый хореограф рассказала о том, что помешало ей сделать сольную карьеру, и поделилась неизвестными подробностями личной жизни.

С детства Алла мечтала танцевать, и в 9 лет поступила в Вагановское хореографическое училище.

Балет – это возможность существовать на сцене под музыку. А музыка – это самое главное.

Девушке прочили большое будущее, она уже стала солисткой Мариинского театра, однако серьезная травма позвоночника не позволила продолжить карьеру балерины. Тогда ей показалось, что жизнь рухнула.

Вскоре Алла переехала в Москву и поступила на режиссерский факультет в ГИТИС. А в 1989 году создала свою труппу, которая гастролировала по миру. Ради этого ушла из театра "Сатирикон".

А потом случилась настоящая большая любовь. Алла Сигалова рассказала, что у нее был 9-летний роман с женатым мужчиной — известным артистом, имя которого она не назвала.

Он — красивый артист. Все, о чем девушка могла мечтать, все было в этом человеке. Я добивалась его. Он не был моим супругом, девять лет мы были вместе.

Алла Сигалова знала, что у этого мужчины есть семья, но рушить ее она не собиралась, да и артист не хотел уходить из семьи.

Я была девушкой по выходным. Но мне было хорошо. Я все прекрасно понимала.

Спустя 9 лет они все-таки расстались, потому что отношения просто зашли в тупик. Но "это была прекрасная огромная жизнь", — считает артистка.

Мы поняли, что надо уходить друг от друга. Это была тупиковая ситуация. Дальше были стены, которые надо было взрывать.

Сама Сигалова любит повторять, что танец – это боль, и только тот, кто ее испытал, может танцевать. Свою боль она прятала даже от самого близкого и дорогого человека – своего мужа, режиссера Романа Козака.



Когда они познакомились, она одна воспитывала дочь Анну. Ради Сигаловой Козак ушел из семьи. Сегодня Алла называет его своим единственным мужем. В 1994 году она родила Козаку сына Михаила.

В начале 2000-х у режиссера диагностировали онкологию. Эта беда только еще больше сплотила супругов. Десять лет они боролись с болезнью и надеялись на лучшее.

Романа Козака не стало девять лет назад, но Алла продолжает вести с ним внутренний диалог. Сейчас у нее уже двое внуков, одного из которых зовут Роман.

За что Аллу Сигалову дважды выгоняли из хореографического училища? Где она познакомилась с Романом Козаком? И что Алла может сказать о человеке по одному рукопожатию? Все ответы в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".