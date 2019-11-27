Песков: давайте сохраним трезвость оценок в отношении санкций WADA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал спокойнее реагировать на тему возможных санкций Всемирного антидопингового агентства к российскому спорту. По его мнению, пока рано давать оценки.

"Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок. Мы столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации ответственного комитета WADA. Но давать какие-то оценки сейчас считаю невозможным и преждевременным", – цитирует Пескова РИА Новости.

Также он опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ, о подготовке совещания в Кремле, которое будет посвящено возможным санкциям WADA. "Это просто утка", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоится исполком Всемирного антидопингового агентства, на котором будет принято окончательное решение о будущем российского спорта.