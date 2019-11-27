Леди Совершенство Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" в субботу

Гостьей программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" станет актриса Наталья Андрейченко.

Премьера картины "Мэри Поппинс, до свидания!" состоялась 35 лет назад. Именно этот фильм сделал Андрейченко суперзвездой, хотя к тому времени у нее на счету было уже почти два десятка ролей в кино.

В передаче Андрейченко рассказала о том, как снималась в фильме "Сибириада" Андрона Кончаловского, как познакомилась со своим вторым мужем Максимилианом Шеллом. В студию пришел также первый супруг актрисы композитор Максим Дунаевский. "Ты не хотел бы жениться на мне второй раз?" – спросила у него "лучшая Мэри Поппинс всех времен и народов". Что сказал на это Дунаевский – ответ в программе "Привет, Андрей!". Также гостями вечернего телешоу стали актрисы Елена Проклова, Людмила Полякова, ведущая Оксана Пушкина, продюсер Бари Алибасов и другие.

Сенсационное возвращение "леди Совершенство" – в субботу, 30 ноября, в 18:00 на канале "Россия 1".