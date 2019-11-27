Астронавты поработали сантехниками: туалеты на МКС снова исправны

Из переговоров экипажа Международной космической станции с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА, стало известно, что туалет на американском сегменте удалось починить, передает РИА Новости.

МКС оборудована двумя туалетами российского производства — в российском модуле "Звезда" и американском Tranquility​​​. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.

Командир МКС Лука Пармитано сообщил ранее, туалет в модуле Tranquility не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а аналогичное устройство в "Звезде" не используется из-за сигнализации переполненного бака. По этой причине астронавтам пришлось пользоваться памперсами.

По информации Роскосмоса, туалет на американском сегменте МКС вышел из строя ночью, и экипажу пришлось заниматься его ремонтом. При этом в госкорпорации отметили, что туалет в российском сегменте исправен.

Сейчас на МКС полет совершают также россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.

Отмечается, что при поломке основных туалетов экипаж может пользоваться санузлами в кораблях "Союз" и "другими средствами", которых хватит на пару дней. Об этом рассказал космонавт Павел Виноградов.