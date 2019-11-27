Развитие и социальная сфера: как "поправился" ко второму чтению бюджет Москвы

Мосгордума рассматривает проект столичного бюджета на ближайшие три года. После первого чтения поступило почти полторы сотни поправок. В частности, предлагается увеличить некоторые виды социальных выплат и пособий, расходы на развитие науки и массового спорта, благоустройство дворов и реконструкцию театров.

В пакете поправок, поступившем после рассмотрения бюджета Москвы в первом чтении, почти 150 предложений как от отдельных депутатов, так и от политических объединений. Большинство из них касаются социальной сферы, культуры и науки.

Многие из предложений были одобрены комиссией Мосгордумы по экономической и социальной политике. Сейчас эти поправки обсуждают депутаты.

Фракции "Единая Россия" и КПРФ вышли с предложением выделить из резервного фонда столицы полтора миллиарда рублей на финансовую поддержку детей войны. Из этих средств предлагается с января следующего года начать ежемесячные выплаты москвичам, родившимся в период с 1928 по 1945 годы.

Кроме того, предлагается выделить дополнительный миллиард на развитие научной деятельности в Москве. Еще 2,5 миллиарда дополнительных средств предлагается выделить на индексацию всех видов пособий семьям с детьми. Социальные выплаты должны увеличиться на 5,6 процента.

Повышенное внимание — Новой Москве: дополнительные полтора миллиарда пойдут на благоустройство дворовых территорий. Кроме того, предлагается выделить крупную сумму на реконструкцию и обновление зданий московских театров.

В целом бюджет на следующий год практически бездефицитный. Недостающие средства будут взяты из резервного фонда столицы. Более 90 процентов расходной части бюджета будет направлено на реализацию важнейших городских программ развития, транспортной системы, образования и здравоохранения.

Самый заметный рост городского бюджета — именно в социальной сфере. Расходы на здравоохранение вырастут сразу на 30 процентов, финансирование образовательной сферы — на 25.