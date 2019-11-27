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27 ноября 201915:49

"Спартак" ответил за оскорбление Дзюбы

фото: Russian Look

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать московский "Спартак" за оскорбления в адрес форвард "Зенита" Артема Дзюбы со стороны болельщиков красно-белых на матче 17-го тура чемпионата России против екатеринбургского "Урала".

"Болельщики "Спартака" оскорбляли нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Клуб получил штраф в 100 тысяч рублей", – цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца "Спорт-экспресс".

Напомним, что спартаковские фанаты во время гостевого матча 17-го тура с "Уралом" скандировали нецензурные кричалки в адрес форвард сине-бело-голубых. Ранее Дзюбу оскорбили на игре сборных России и Сан-Марино.

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