В Россию привезли незарегистрированный препарат для детей-эпилептиков

В Россию привезли 3100 упаковок незарегистрированного в стране противосудорожного препарата "Диазепам", сообщили представители Московского эндокринного завода. Препарат предназначен для детей, страдающим эпилепсией. До 29 ноября 2019 года препарат передадут в 45 российских регионов, которые подали заявку на его получение.

В Россию уже поставили более 95 процентов планируемых к ввозу незарегистрированных в стране лекарств для тяжелобольных детей, сообщает телеканал "Россия 24". Из необходимых 11 тысяч 270 упаковок на сегодняшний день уже ввезено 10 тысяч 720 упаковок.

Ориентировочный срок начала собственного производства "Диазепама" в ректальных формах – четвертый квартал 2020 года. Препарат предназначен для купирования судорожного синдрома у больных эпилепсией детей. 29 ноября начнется отгрузка "Диазепама" по регионам.

По распоряжению российского правительства Московский эндокринный завод также ввез 7 тысячи 620 упаковок "Клобазама". Этот препарат известен как "Фризиум". Это транквилизатор, вызывающий противосудорожный эффект. Препарат действует преимущественно на центральную нервную систему, но в отличии от нейролептических средств не вызывает выраженного антипсихотического эффекта. Этот противосудорожный препарат в России не зарегистрирован. Достать его практически было невозможно. Это лекарство, рискуя, родители завозят из-за границы или заказывают через интернет.

В 2018 году мать больного ребенка Екатерину Коннову обвинили в сбыте наркотиков, когда она решила поделиться с другими родителями купленым впрок "Диазепамом". Дело после шумного разбирательства закрыли. Но тема недоступности сильнодействующих препаратов обострилась.

В фонде "Дом с маяком" отметили, что многие лекарства в России даже если и присутствуют, то в инвазивных формах, требующих для введения специальных инструментов.