Трамп сравнил себя с боксером, опубликовав фото в образе Рокки

Президент США Дональд Трамп поделился снимком на своей странице в социальной сети Twitter, на котором он изображен в образе боксера. При этом американский лидер никак не пояснил, зачем выложил такую фотографию.

73-летний президент представлен на фотоколлаже стройным спортсменом, при этом его торс украшает чемпионский пояс. Туловище Дональд Трамп позаимствовал у главного героя фильма "Рокки", которого сыграл Сильвестр Сталлоне.

Ранее сообщалось, что американский лидер провел символическую церемонию с индейками в преддверии Дня Благодарения. Трамп помиловал двух пернатых по имени Масло и Хлеб.