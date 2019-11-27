"Ак Барс" одержал седьмую победу кряду, обыграв по буллитам "Сибирь"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на льду домашней арены в серии буллитов переиграл новосибирскую "Сибирь" – 2:1 Б. Для подопечных Дмитрия Квартальнова эта победа стала седьмой кряду.

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У хозяев льда шайбу забросил Никита Лямкин (46-я минута), а у гостей – Виктор Комаров (21). Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались казанцы, победный бросок на счету Артема Галимова.

"Ак Барс" с 51 очком лидирует в Восточной конференции, а "Сибирь", потерпевшая поражение в восьмой игре подряд, в ней же расположилась на девятой строчке, имея в активе 33 очка. В следующем матче турнира казанцы 29 октября примут "Сочи", а новосибирцы в тот же день на выезде сыграют с "Йокеритом".