В России отменена обязательная сертификация лекарств

Правительство России установило новый порядок ввода лекарственных препаратов — теперь вместо обязательной сертификации производители должны будут предоставлять данные в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе кабинета министров РФ, подчеркнув, что изменения вступают в силу 29 ноября 2019 года.

Отмечается, что если то или иное лекарство будет соответствовать требованиям, установленным при государственной регистрации, Росздравнадзор выдаст разрешение на его продажу в РФ.

Подчеркивается, что при этом оценку качества препаратов будут давать испытательные лаборатории федеральных учреждений.

В данное время российский производитель должен предоставлять документ, подтверждающий качество лекарства, а иностранный – сертификат, удостоверяющий соответствие ввозимого вещества перечню свойств препарата.