Путин: представители РФ будут и в дальнейшем участвовать в Давосском форуме

Владимир Путин встретился с основателем и бессменным председателем Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом.

По словам президента России, сейчас в глобальной экономике немало проблем. Например, снижаются темпы роста мирового ВВП и торговли. А такие международные площадки, как в Давосе, приносят значительную пользу, помогают налаживать контакты между бизнесом и властями. Владимир Путин отметил: российские представители всегда принимали и будут принимать участие в работе Давосского форума.

Шваб в свою очередь подчеркнул, что роль России очень важна — проблемы можно решать только путем сотрудничества на глобальном уровне, сообщает телеканал "Россия 24".