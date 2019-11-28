Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Флориду"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду домашней "Кэпитал Уан-арены" обыграл команду "Флорида Пантерз" со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 2:1).

У победителей встречи голами отметились Александр Овечкин (18-я минута), Рихард Паник (40), Ларс Эллер (46) и Брендон Лайпсик (52), а у гостей отличились Бретт Коннолли (32), Майк Хоффман (40) и Винсент Трочек (56).

Российский форвард гостевой команды Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу, а голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 16 из 20 бросков по своим воротам.

"Вашингтон" одержал третью победу в последних пяти играх и с 39 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Флорида" в ней же расположилась на седьмой строчке, имея в активе 29 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "столичные" в субботу, 30 октября, примут команду "Тампа-Бэй Лайтнинг", а "Пантерз" на следующий день примет "Нэшвилл Предаторз".