Три женщины обвинили посла США при ЕС Гордона Сондланда в сексуальных домогательствах

Посол США при ЕС оказался в центре громкого скандала. Сразу три женщины обвинили Гордона Сондланда в сексуальных домогательствах. Они утверждают, что после отказа в близости Сондланд всячески мешал их дальнейшей карьере.

Преступления, в которых обвиняют американца, могли быть совершены еще до назначения того на должность, сообщает телеканал "Россия 24".

Дипломат поспешил назвать все обвинения сфабрикованными и предположил, что они были инициированы в политических целях. Гордон Сондланд является одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу.