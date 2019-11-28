Чемпионат НХЛ. "Нью-Йорк Алйендерс" Варламова проиграл в Лос-Анджелесе

Завершился очередной игровой день в заокеанской Национальной хоккейной лиге. В Лос-Анджелесе местные "Кингз" принимали "Нью-Йорк Айлендерс". В воротах островитян играл российский голкипер Семен Варламов. Но его усилий не хватило для победы: 4:1 в пользу хозяев.

При этом "островитяне" открыли счет на 8-й минуте – это сделал Брассар. Но "Лос-Анджелес" уже через минуту восстановил равновесие (Браун), а в концовке второго периода вышел вперед усилиями Картера. В третьей 20-минутке Рой забил Варламову еще раз, а затем Иафалло поразил пустые ворота гостей. Наш вратарь отразил 26 бросков из 29-ти.