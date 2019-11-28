Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала тройку лучших игроков дня регулярного чемпионата. Первой звездой был признан российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Россиянин забросил две шайбы и отдал три результативные передачи в игре с "Ванкувер Кэнакс".

Второй звездой дня стал вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист. В матче с "Каролина Харрикейнз" шведский голкипер отразил 41 бросок из 43 и помог своей команде добиться победы со счетом 3:2.

Тройку лучших замкнул нападающий "Вегас Голден Найтс" Макс Пачиоретти. Во встрече с "Нэшвилл Предаторз" американский хоккеист забросил шайбу и отдал голевую передачу, набрав два очка за результативность.