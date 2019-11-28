Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

Во Ржеве прошла премьера новой военной драмы, которая так и называется — "Ржев". Первыми ее посмотрели ветераны Великой Отечественной войны и жители Города воинской славы. Картина посвящена серии кровопролитных боев, которые шли в этих местах в 1942-1943 годах.

К стеле воинской славы в центре Ржева они пришли возложить цветы все вместе — ветераны и жители этого героического города, актеры и создатели захватывающей военной драмы, что стала самой ожидаемой российской кинопремьерой года. И, по моральному праву, спецпоказ этой ленты мог состояться, конечно, только здесь — в покрытом шрамами и славой городе на берегу Волги.

"Большая проверка сейчас во Ржеве, — считает актер Сергей Жарков. — Столько людей пришло — с таким иконостасом. Хотя бы на миллиметр приблизиться к исполнению наших героев".

"Мы постарались передать всю боль, мы со всей душой подошли, чтобы получилось искреннее кино", — поделился актер Дан Розин.

Через судьбы и семьи каждого, кто живет на опаленной войной ржевской земле, прошли события, о которых рассказывает невероятная по напряжению картина.

В фокусе одного лишь зимнего дня боев за деревню Овсянниково — будто вся 15-месячная Ржевская битва. Со страшными, до сих пор еще полностью не подсчитанными, потерями и героями, о которых нация должна помнить. Этот фильм о них.

"И важен, и нужен. Нужен обязательно. Он на века пойдет, фильм. Молодежь будет смотреть, как на самом деле было", — уверен ветеран Великой Отечественной войны, житель Ожевского района Евгений Шелешев.

Забытая битва в экранизации повести участника тех событий Вячеслава Кондратьева на широком экране. Динамика съемок и предельная историческая точность. Солдатские самокрутки, полевые телефоны, мерзлые окопы. И главное, что читается за визуальным рядом, — эпос народного духа.

"В тот момент, когда наступает беда для всех, независимо от того, каких взглядов мы придерживаемся на жизнь, на политику, приходит момент и час, когда это становиться второстепенным или третьестепенным. И все становятся плечом к плечу", — говори режиссер фильма "Ржев" Игорь Копылов.

Кинотеатр "Октябрь" — сразу три его кинозала — заполнен до отказа. Фильм смотрят на одном дыхании. На финальных титрах аплодируют стоя.

Этот специальный показ для ветеранов и всех жителей героической ржевской земли имел, конечно, особое значение. Многие не сдерживали слез.

- Непередаваемо! Сердце стучало, как бешеное.

- Мы благодарны съемочной группе, что они приехали к нам и первым фильм продемонстрировали. Для нас это большая гордость.

- Побольше таких фильмов. Надо понимать, что было и чего не должно быть в этом мире.

30 ноября масштабную военную драму покажут в Музее Победы на Поклонной горе. А 5 декабря лента выйдет уже в общероссийский прокат.