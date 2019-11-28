Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

У 2-месячного Миши из Ярославля редкая патология — врожденная деформация черепа. Чтобы в будущем ребенок мог нормально расти и развиваться, необходимо успеть провести операцию до 6 месяцев, иначе мальчик станет инвалидом. Саму операцию врачи готовы сделать бесплатно, однако стоимость пластин, которые нужно установить ребенку, составляет 280 тысяч 905 рублей. Таких денег у семьи нет.

Помочь Михаилу Михайлушкину

Мишенька первый и долгожданный ребенок в семье. Беременность протекала нормально, все анализы были в норме, УЗИ тоже не показывало никаких отклонений. Однако, когда малыш родился, стало очевидно, что его голова имеет слишком заостренную форму — врачи диагностировали врожденную деформацию черепа (синостоз метопического шва, тригоноцефалия).

Оказалось, что шов на лбу, который у здоровых деток закрывается в возрасте 3-9 месяцев, у Миши закрылся еще внутриутробно. Теперь ему необходима сложная операция краниопластика, которую нужно успеть сделать в возрасте 6 месяцев, пока кости черепа мягкие, и голова окончательно не поменяла форму.

"По словам врача-хирурга, если мы не сделаем операцию в раннем возрасте, наступят необратимые изменения — деформированный череп не даст мозгу расти, а это повлечет за собой изменения зрения, интеллекта, речи, слуха. Малыш может стать инвалидом", — говорит мама Миши.

Если же успеть прооперировать ребенка вовремя, то он будет полностью функционально и эстетически реабилитирован, не будет иметь каких-либо ограничений и сможет жить обычной жизнью.

Сама операция проводится бесплатно, но необходимо купить титановые пластины, которые будут фиксировать исправленные кости черепа. В квоту они не входят и стоят 280 тысяч 905 рублей.

"Для нашей семьи это очень значительная сумма, и мы не можем собрать деньги самостоятельно. Мы искренне благодарны за вашу помощь, за возможность подарить Мише обычную жизнь, расти и развиваться здоровым мальчиком!" — обращается мама ребенка ко всем неравнодушным людям.

Помочь Михаилу Михайлушкину

Также помочь можно, отправив СМС на номер 3434 со словом "Помогаю" и суммой пожертвования (например: "Помогаю 300"). Сумма пожертвования может быть от 10 рублей до 5 тысяч рублей.

Кроме того сделать взнос можно через "Сбербанк онлайн" (в назначении платежа необходимо указать "Благотворительное пожертвование для Михайлушкина Михаила").