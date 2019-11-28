В Иркутске медсестру обвинили в истязании ребенка-инвалида

В Иркутской области медсестру заподозрили в истязании малолетнего пациента с инвалидностью. Видео с жестоким обращением сняла соседка по палате, в то же время врачи не заметили ничего вызывающего в действиях сиделки.

Эти кадры были сделаны в областной детской клинической больнице в Иркутске, куда 22 ноября поступил воспитанник Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Ребенок страдает тяжёлой формой ДЦП с V уровнем нарушения глобальных моторных функций, умственной отсталостью, фокальной эпилепсией и болезнью Дауна.

"Данная женщина с Саянска сопровождает ребёнка-инвалида, и вот такое обращение к нему. Замечания ей делались, но ей наплевать", — отметила автор записи.

На кадрах видно, что женщина совершает резкие и порой грубые движения. Тем не менее, она ни на минуту не отходит от своего подопечного, который не способен не то что самостоятельно передвигаться, но и держать голову.

После допроса женщину отстранили от должности. Если ее вина будет доказана, ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В то же время главный внештатный детский специалист-невролог Иркутской области Сергей Пак в разговоре с изданием "Байкал Daily" отметил, что не заметил особой грубости в действиях медсестры.

"Возможно, эта резкость в движениях зависит от типа её характера. Ребёнок чист, ухожен, никаких следов насилия мы не обнаружили. Было ли жестокое обращение с ребенком, разберётся Следственный комитет", — сообщил он.