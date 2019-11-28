Несколько человек погибли при падении самолета в Канаде

Направлявшийся в Торонто легкомоторный самолет Piper PA-32R рухнул в окрестностях канадского Кингстона, все находившиеся на борту люди погибли, сообщает CBC со ссылкой на полицию.

Kingston Police confirm that multiple people have died following a small plane crash in a wooded area 2km west of Bayridge Drive & North of Creekford Road.



Several agencies attended the scene including JRCC, OPP, KPF, KFR, & FPS.#ygk #Kingston #PlaneCrash #BreakingNews pic.twitter.com/vnsfdNaOUm — Dominic Christian Owens (@DomChrisOwens) November 28, 2019

Летательный аппарат упал в лесу около шести часов вечера 27 ноября, однако стражи порядка до сих пор не назвали число жертв крушения, уточнив лишь, что никто из находившихся на борту шестиместного лайнера не выжил.

На поиски самолета ушло несколько часов — он рухнул в труднодоступной, болотистой местности. В настоящее время место происшествия оцеплено полицией.

По последним данным, Piper PA-32R был зарегистрирован в США и направлялся из аэропорта Баттонвиля в Торонто.