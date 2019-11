Несколько человек погибли при падении самолета в Канаде

Направлявшийся в Торонто легкомоторный самолет Piper PA-32R рухнул в окрестностях канадского Кингстона, все находившиеся на борту люди погибли, сообщает CBC со ссылкой на полицию.

Kingston Police confirm that multiple people have died following a small plane crash in a wooded area 2km west of Bayridge Drive & North of Creekford Road.



Several agencies attended the scene including JRCC, OPP, KPF, KFR, & FPS.#ygk #Kingston #PlaneCrash #BreakingNews pic.twitter.com/vnsfdNaOUm