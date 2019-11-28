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28 ноября 201912:45 Варвара Невская

Против борцов с прививками выступили вампиры

Против борцов с прививками выступили вампиры

Департамент здравоохранения Москвы решил привлечь внимание к вопросу прививок. В последнее время родители все чаще оставляют своих детей без защиты от опасных болезней. Медики уверены: решающее слово в защиту уколов могут сказать вампиры.

Невероятно! Вампиры не просто открыто заявили о своем существовании, но и пришли на прием к врачу в обычную городскую поликлинику. Мужчина и девочка, возраст неизвестен, но клыки есть у обоих. Вопрос, волнующий древнейших созданий, столь важный, что они согласились пожертвовать тысячелетиями конспирации.

- Говорят, в последнее время развелось много антипрививочников. Я хотел узнать, можно ли моей дочери пить их кровь?

- Видите-ли, кровь вообще лучше не пить, это же не цивилизованно. А во-вторых, кровь антипрививочников может быть очень опасной!

Ни один из вампиров во время съемок не пострадал. Ведь опасней антипрививочной крови могут быть, разве что, антипрививочные суждения. Это каждый вампир подтвердит. Помимо вампиров, кроме шуток, подтверждает это и отсутствие эпидемий тех болезней, что еще век назад выкашивали тысячи людей по всему земному шару.

"Произошло увеличение жизни за последние 100 лет. Так вот 20 из этих лет, на которые увеличилась продолжительность нашей жизни, это благодаря вакцинации. Благодаря вакцинации мы избавились от такой болезни как черная оспа, нет у нас теперь тяжелых инвалидов после полиомиелита. Тяжелые формы туберкулеза, которые приводили к летальным исходам, тяжелые формы кори, которые приводили к летальным исходам, инвалидизации", — говорит Зоя Скорпилева, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации, кандидат медицинских наук.

Все эти доводы, казалось бы, хорошо известны, однако сквозь этот фундамент фактов доказательной медицины, прорастает сорняк сомнения: "А стоит ли прививаться?" Ведь медицинское просвещение, увы, не всегда доходит до конечного адресата.

"Сегодня в современном информационном поле мы должны цеплять людей, мы должны разговаривать с ними на одном языке. Именно поэтому такой ролик создан специально для того, чтобы люди обратили внимание на то, что необходимо вакцинироваться. При этом на сегодняшний день у нас есть различные форматы информирования людей о необходимости вакцинации", — объясняет Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.

Ролик — лишь самая яркая и запоминающаяся часть большой и сложной работы департамента. И в то время, как пользователи Рунета, смеются над просвещенными вампирами, доводы антипрививочников звучат еще смешней.

"Прививка — нет! Однозначно нет. Я ребенка оберегаю по возможности. Сейчас вакцины намного хуже, непроверенные", — уверяет Татьяна Апостолова, активистка антипрививочного движения.

А еще тезисы про врачей-убийц, получающих удовольствие от гипотетических страданий привитого пациента, про какие-то фармацевтические войны, в которые втягивают людей в качестве подопытного материала. В общем, фантастика, не уступающая вампирским сагам. Только вот вреда от вампиров куда меньше.

"Прекрасно снят социальный ролик на очень важную тему. Он направлен на молодежь, так как тема вампиров и мистики сейчас очень актуальна среди детей и подростков", — считает блогер Мара Ян.

Вампиры, к счастью, пока популярней антипрививочников. Этим и объясняется возникший у ролика вирусный, но в данном случае в исключительно переносном смысле, эффект.

"С точки зрения маркетинга ролики выполнены качественно, задачу они свою выполнять будут для привлечения внимания и продвижения тех услуг, о которых идет речь. Рассчитаны они явно на молодежную аудиторию, и та их неоднозначность, которая содержится в их стилистике, в их сюжетах, она тоже будет работать на привлечение внимания", — поясняет Елена Окунькова, маркетолог, декан факультета маркетинга РЭУ Плеханова.

Ну, а бояться надо не вакцины и даже не вампиров, а последствий отсутствия иммунитета. Как сказано в этом самом ролике, прививки не защитят вашего ребенка от укуса вампира, но зато защитят от разных опасных болезней. Вампиры солидарны.

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