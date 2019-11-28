Школьник погиб под колесами фуры в Хасавюрте

Юный житель Хасавюрта погиб под колесами грузовика, когда переходил дорогу на красный сигнал светофора. Камера наблюдения зафиксировала момент страшного ДТП.

Авария произошла около 10 часов утра 27 ноября на пересечении улицы Кирова и федеральной трассы "Кавказ". На кадрах видно, что школьник решил воспользоваться пробкой и пересечь проезжую часть, не дожидаясь, когда загорится разрешающий сигнал. На свою беду он остановился перед большегрузом Volvo и оказался в слепой зоне. Водитель даже не заметил пешехода и спокойно тронулся с места вслед за легковушкой.

Тяжелая машина быстро остановилась, на помощь пострадавшему бросились очевидцы, но было поздно — мальчик получил тяжелейшие травмы и скончался на месте.