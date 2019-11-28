Рестораны Бузовой оштрафовали на 100 тысяч за нелегальную продажу алкоголя

Арбитражный суд Москвы оштрафовал на сто тысяч рублей компанию "Бузова Рест Компани", которая более известна как развивающая сеть ресторанов BUZfood российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Как сообщает РИА Новости, иск подал столичный департамент торговли и услуг. Арбитражный суд удовлетворил претензии ведомства. Указанную сумму компания обязана заплатить в течение 60 дней.

Рестораны BUZfood получили штраф за незаконную продажу алкоголя. Лицензия, дающая право на реализацию спиртных напитков, была просрочена. Компания привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.17 КоАП России, которая предусматривает ответственность за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований.

В департаменте торговли и услуг пояснили, что сотрудники ресторана не соблюли формальности при изменении юридического адреса. Заявку на переоформление лицензии необходимо подать в течение тридцати дней, а компания этого не сделала, из-за чего был наложен штраф. Позднее "Бузова Рест Компани" подала все соответствующие документы, лицензия переоформлена.

В настоящее время на сайте сети ресторанов отмечается, что два заведения по техническим причинам не работают.

Ольга Бузова изначально была известна как участница популярного телевизионного шоу. Затем она стала ведущей и певицей. Была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но их брак распался.