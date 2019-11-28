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Аварии и ДТП 17 минут назад

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28 ноября 201917:53

Четыре человека погибли при обгоне в Дагестане

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Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения автомобилей в Буйнакском районе Дагестана. Региональное управление МВД обнародовало видео с места трагедии.

Страшная авария произошла в первой половине дня 28 ноября на четвертом километре дороги, соединяющей Буйнакск с селом Талги, а спровоцировал ее 25-летний водитель "шестерки". Рванув на обгон, он необдуманно выехал на встречную полосу и тут же врезался в Mitsubishi Lancer.

От удара помятые машины вылетели на обочину. К моменту прибытия медиков оба водителя и двое пассажиров были мертвы. Еще двоих пострадавших доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как критическое.

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