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28 ноября 201919:58

90 процентов белорусов выступают за союзничество с Россией

AP Images

Почти 90 процентов белорусов выступают за союзнические отношения с Россией — такие данные, согласно масштабному опросу, приводит Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.

В ходе исследования было совершено более семи тысяч звонков, собрано пятьсот полных анкет. В опросе приняли участие все регионы Белоруссии.

57,6 процента белорусов считают наиболее приемлемыми с Россией союзнические отношения. 31,8 процента выступают за партнерские. 10,2 процента отдают предпочтение нейтральным. Только 0,2 процента придерживаются мнения о том, что отношения Москвы и Минска должны быть враждебными. Такое же число опрошенных белорусов затруднились ответить на вопрос об отношении к России.

21,4 процента рассказали, что бывают на территории Российской Федерации несколько раз в год. 55,4 процента либо вовсе не посещают страну-соседку, либо бывают один раз в год. 23,2 процента опрошенных рассказали, что никогда в жизни не были в России.

Большая часть участников опроса (67 процентов) не видят никакого целенаправленного влияния России на последнюю избирательную кампанию в Белоруссии. 30,8 процента признались, что не могут оценить, есть влияние или нет, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее на площадке Хельсинкской комиссии Конгресса прошли слушания о вмешательстве России в дела Белоруссии. Четыре эксперты предложили разные инструменты по освобождению Минска от влияния Москвы.

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