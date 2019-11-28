"Краснодар" с минимальным счетом обыграл "Базель" в Лиге Европы

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены обыграл швейцарский "Базель" с минимальным счетом – 1:0. Победу "быкам" принес нападающий Ари, реализовавший пенальти на 72-й минуте.

В параллельной игре группы С испанский "Хетафе" переиграл турецкий "Трабзонспор" (1:0). Таким образом, в квартете с десятью очками лидирует "Базель", на втором месте расположился "Хетафе" (9 очков), на третьем – "Краснодар" (9), на четвертом – "Трабзонспор" (1).

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы "быки" в четверг, 12 декабря, на выезде сыграют с испанцами, а "красно-синие" в тот же день примут турецкую команду.