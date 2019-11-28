ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью с "Лудогорцем"

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены" сыграл вничью с болгарской командой "Лудогорец" – 1:1. "Армейцы" лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

Счет в игре на 66-й минуте открыл нападающий гостей Клаудиу Кешерю, а у хозяев поля на 75-й минуте отличился форвард Федор Чалов, которому ассистировал полузащитник Ильзат Ахметов.

В параллельной игре группы Н венгерский "Ференцварош" на последних минутах вырвал победу в противостоянии с испанским "Эспаньолом" (2:1). Таким образом, в квартете с 11 очками лидирует "Эспаньол", второе место занимает "Ференцварош" (8 очков), третье – "Лудогорец" (7), четвертое – ЦСКА (2).

В заключительном туре группового этапа турнира армейцы в четверг, 12 декабря, на выезде сыграют с испанской командой, а болгарский коллектив в тот же день примет "Ференцварош".