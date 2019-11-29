В Испании поймана подлодка с наркотиками на сто миллионов евро

В Испании поймали наркоторговцев с подводной лодкой. На борту было почти 3 тонны кокаина. Часть экипажа задержана. Власти уже назвали эту операцию исторической.

Уже поднятая на поверхность подводная лодка контрабандистов (наркосубмарина, как ее прозвали в испанских СМИ) сейчас находится в порту Альдан на северо-западе страны.

Доставали с трудом – мешала плохая погода и большой вес лодки. Несмотря на то, что она кустарного производства – длина 22 метра — почти в два раза больше обычных подобных аппаратов. Но гораздо интересней – груз. 152 упаковки кокаина общим весом 3 тонны. Стоимость на черном рынке — примерно 100 миллионов евро.

Субмарину засекли с патрульного катера. Экипаж – трое контрабандистов, поняв, что уйти от полиции не удастся, приняли решение затопить подлодку. Но не успели. В итоге один из торговцев наркотиками был задержан на месте, второй – на следующий день. Еще одному удалось скрыться. Оба арестованных – граждане Эквадора. Дают показания.

Власти считают, что субмарину построили на заказ на одной из верфей в Бразилии. Из Южной Америки в Европу подлодка вышла около трех недель назад. По пути, возможно, заходила в Португалию, оставив там часть груза.

"Это историческая операция, впервые подобная лодка была перехвачена в Европе. Это поворотный момент для работы наших спецслужб, который требует разработки новых методик", — говорит представитель правительства Испании в Галисии Хавьер Лосада.

Перевозка наркотиков с помощью самодельных субмарин – обычное дело для Латинской Америки. Особенно много их курсируют между Колумбией и Мексикой. Но вот лодка, которая пересекла Атлантический океан и добралась до Европы, обнаружена впервые.

Власти Испании уже объявили о размещении средств выявления подобных целей в целом ряде портовых городов, а также усилили полицейское присутствие на побережье Атлантики.