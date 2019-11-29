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29 ноября 201908:45 Юлия Шустрая

Москва и Петербург: в Омане наградили лучших представителей туриндустрии

Москва и Петербург: в Омане наградили лучших представителей туриндустрии

Москва победила в номинации "Лучшее туристское направление". Это одна из самых престижных мировых премий. Каких конкурентов удалось обойти?

Премию World Travel Awards называют туристическим Оскаром, и в этом году, по мнению участников открытого голосования и лучших мировых специалистов в области туризма, Москва обошла Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие мировые центры в одной из главных номинаций "Лучшее туристическое направление. Город".

Туристический поток сильно увеличился во время чемпионата мира по футболу, но после его окончания не пошел на убыль. Туристов с каждым годом становится все больше. Больше всего приезжают из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля. Гости отмечают красоту, удобство столицы и безопасность. Мэр Москвы награду назвал заслуженной.

"Москва — лучший город земли. Мы взяли одну из престижнейших премий туриндустрии. Нам вручили туристический Оскар в главной номинации "Лучшее туристическое направление. Город". В этом году столицу уже посетили 19,5 миллионов туристов, а впереди еще новогодние праздники, это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей", — сказал Сергей Собянин.

Высоко оценили на конкурсе не только Москву. Санкт-Петербург в этом году обошел Лондон, Париж и Рим и стал победителем в номинации "Ведущий культурный город мира". Опять же, новостью это стало скорее для туристов и тех, кто оценивал.

"У нас реализуется программа событийного туризма в течение всего года. Наши фестивали и праздники становятся международными лауреатами разных премий, и иностранцы активно их посещают. Электронная виза — интересный новый продукт, который позволяет повысить привлекательность города", — сказал председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Сейчас для многих туристов Москва и Санкт-Петербург – это только начало. После визита в столицы интерес к путешествиям по России неизменно растет. Еще один шаг навстречу путешественникам с нашей стороны – проект "РуссПасс". Мультисервис путешествий по нашей стране, который позволит проложить оптимальный маршрут, найти рестораны и гостиницы на любой вкус и доход, спланировать посещение достопримечательностей и сразу же купить билеты – неважно куда, на трамвай или в театр – все в одном приложении, включая и электронную российскую визу.

Высоко оценили на World Travel Awards не только российские города. "Аэрофлот" признали ведущей авиакомпанией сразу в двух номинациях: победа в категории бизнес-класс, снова статус лидирующего авиационного бренда.

Крымский курорт "Мрия" взял три номинации: он признан лучшим курортом, ведущим оздоровительным курортом мира и лучшим семейным курортом, предоставляющим виллы.

 

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