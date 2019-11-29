Россия безвозмездно поставила Габону стрелковое оружие. Автоматы и пистолеты раздадут лесникам и бойцам спецрот для борьбы браконьерами в национальных парках.

От их нелегальной деятельности сильнее всего страдают лесные слоны, популяция которых в Габоне самая крупная на африканском континенте. При этом добычей слоновой кости в стране занимаются целые банды. От их рук гибнут не только животные, но и те, кто их защищает, передает "Россия 24".

На территории Габона находится 13 национальных парков, все вместе они занимают 11 процентов территории страны. При этом национальный парк Лопе, площадью в 5000 квадратных километров, является объектом Всемерного наследия ЮНЕСКО.

Еще 6 заповедников в Габоне в списке претендентов на высокий статус. Самым известным заповедником в стране считается национальный парк Лоанго, который включает в себя саванны, мангровые леса, побережье и океан. Парк еще называют "Последним раем Африки". На его территории обитают слоны, бегемоты леопарды, а также дельфины, касатки и киты.