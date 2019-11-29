Жить со спокойным сердцем: в Казани проводят более 10 тысяч уникальных операций в год

Жить со спокойным сердцем. Для Лилии Юсуповой из Казани — это не пустые слова, а рецепт новой жизни, которая началась после операции по пересадке сердца. Ее осуществили врачи Межрегионального клинико-диагностического центра столицы Татарстана.

Уверенным шагом и со спокойным сердцем спустя неделю после трансплантации она идет на выписку. "Сердце родное как будто, словно ничего не было. Очень благодарна врачам, профессорам, хирургам, которые мне сделали операцию, они меня спасли", — говорит пациент Межрегионального клинико-диагностического центра Казани Лилия Юсупова.

Прошлой весной 30-летняя Лилия Юсупова почувствовала внезапные онемения ног, появилась одышка. Спустя несколько недель она уже не могла нормально передвигаться.

"Мы видим расширенные камеры сердца, расширенный левый желудочек, видим стончение камер сердца, это говорит о том, что миакард не работает, плохо справляется", — сказал сердечно-сосудистый хирург Центра Ильдар Абдульянов.

Врачи диагностировали врожденный порок сердца и стремительное развитие сердечной недостаточности. Ее внесли в список ожидания на пересадку. Донорский орган погибшего человека появился в распоряжении врачей уже через 2 месяца.

"Самое сложное это организация: и донор, и доставка сердца и реципиент чтобы был готов и команда", — отметил доктор медицинских наук, руководитель направления кардиохирургии Центра Роин Джорджикия.

В Казани эта 9-я операция по пересадке сердца. В клинике МКДЦ — уникальное оборудование, позволяющие в считанные минуты диагностировать самые разные болезни сердечно-сосудистой системы.

"Каждый срез 0,625 мм это позволяет охватить за один оборот лучевой трубки больше 16 см, а это любой орган: голова, сердце или печень. Один оборот, одно изображение и меньше 1 секунды сканирования", — сказал заведующий отделением лучевой диагностики Центра Алексей Рафиков.

В Межрегиональном Клинико-Диагностическом Центре проводят более 10 тысяч операций в год. Высокотехнологичную медицинскую помощь здесь оказывают не только жителям республики, но и других регионов Поволжья.

Лечение в клинике ежегодно проходят около 100 тысяч пациентов. "15-20 операций в день одновременно происходит в нашем оперблоке. Проводятся операции, как малые, так и большие высокотехнологичные длительностью по несколько часов, кардиохирургия, нейрохирургия, сосуды", — отметил заведующий операционным отделением Альберт Байтимиров.

В ближайшее время Лилия сможет вернуться к нормальному образу жизни: заниматься легкими видами спорта, работать. Она мечтает завести семью и родить детей. С новым сердцем теперь это стало возможным.