Россия под ледяной корочкой: арктический антициклон сменит туманы на барическое дно

Регионы России второй день во власти ледяных дождей. Стихия бушует на западе и в центре страны. Гололед уже сковал Воронеж, Волгоград, Липецк. На улицы брошена вся коммунальная техника. Что с погодой творится? Долго еще будут идти ледяные дожди? Их и в Москве тоже обещали.

По последним прогнозам, в российской столице переохлажденных осадков все-таки не будет. Да и вообще, ледяные дожди уже прекращаются: еще пара часов, и от них не останется ни следа. Но на этом погодные испытания, увы, не закончатся.

Действительно, переохлажденные осадки отмечаются на территории страны уже вторые сутки кряду. Еще в ночь на четверг льдом начал покрываться северо-запад России, а днем 28 ноября в эпицентре стихии оказалось Черноземье. В Воронеже и Воронежской области творилось следующее: десятки ДТП, машины разворачивает на трассах в, казалось бы, совершенно безобидных ситуациях.

Ночью 29 ноября зона выпадения переохлажденных осадков значительно расширилась. Утром буквально вся столица Белоруссии — дороги, тротуары, машины — покрылись ледяной корочкой.

Такая же ситуация в Липецке. По данным метеостанции, ледяной дождь здесь продолжается.

Как мы и прогнозировали, гололед сковал Волгоград. Еще вчера вечером городские службы начали активно обрабатывать улицы реагентами, было использовано порядка полутора тысяч тонн пескосоляной смеси. Однако, от транспортных проблем это не спасло. Трассы все равно стали скользкими. На них не могут удержаться даже огромные пассажирские автобусы.

А утром Волгоград, вдобавок ко всему, еще и накрыл сильный туман. Видимость в городе сейчас держится на уровне 500 метров, продолжаются замерзающие осадки. Температура воздуха — немного ниже ноля.

В настоящий момент гололедные явления фиксируются на огромной территории: это все Черноземье, Нижняя Волга, а также восток центрального района — Владимир, Иваново. Хорошие новости в том, что уже скоро все это прекратится.

И, кстати, туман является предвестьем улучшения. На карте только те районы, где видимость сейчас составляет менее 1000 метров. Зона тоже весьма внушительная: здесь и Черноземье, и юг России, и западные районы. Гололед и туманы спровоцировало мощное потепление, накрывшее Русскую равнину.

В Европейской части России очень долго стоял обширный антициклон. Он удерживал в регионе ясную, но довольно холодную погоду. Сейчас ситуация изменилась и, благодаря влиянию циклонов, с запада сюда начал поступать хорошо прогретый воздух из субтропиков. Ледяные дожди шли как раз там, где тепло сталкивалось с холодом. Увы, потепление будет недолгим. И уже к началу календарной зимы в эту часть страны станет поступать холодный воздух из Арктики.

Но, по крайней мере, сегодня в зоне оттепелей окажется почти вся Русская равнина. А значит, условий для возникновения ледяных дождей уже не будет, они прекратятся. А лед, покрывший города, станет таять. Коммунальным же службам стоит воспользоваться моментом и очистить от него дороги и тротуары. В начале декабря морозы вернутся, и то, что не будет убрано, снова замерзнет. И следом за гололедом регионы России накроет еще и гололедица.

Волгоград 29 ноября окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, из-за чего сохранится пасмурная погода, но столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки — до плюс 2-3 градусов. Осадки продолжатся, но будут идти преимущественно в виде мороси, видимость тоже улучшится. В выходные усилится циклоническая деятельность, ожидается довольно дождливая погода, дневная температура составит 2-5 градусов тепла. Однако в ночь на 2 декабря пройдет холодный фронт, сопровождаемый скоротечными зарядами снега, и к утру подморозит до минус одного.

В Москве в пятницу тоже оттепель, до плюс 1-3 градусов. Небо продолжит хмуриться, местами слабые моросящие осадки, вечером начнутся сильные дожди, которые будут продолжатся целые сутки. В результате, за пятницу и субботу в российской столице выпадет до пятой части месячной нормы осадков.

К тому же, в последний день ноября давление достигнет барического дна — 734 миллиметров ртутного столба. В ночь на 1 декабря к Москве станет прорываться холодный атмосферный фронт. Резко похолодает — до минус 3-5 градусов, пойдет снег.

Как следствие, на дорогах и тротуарах станет очень скользко. По прогнозам, слой наледи может достичь 10 миллиметров. Землю укроет трехсантиметровый слой снега, в дневные часы не выше минус 1-3 градусов.

Остается надеяться, что среди столичных автомобилистов уже не осталось тех, кто до сих пор не сменил резину на зимнюю.