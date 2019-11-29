Экс-главу Кирова подозревают в получении взятки

Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области, он подозревается в получении взятки в размере 7,8 миллиона рублей. По данным следствия, деньги он получил через посредника, когда находился в должности главы Кирова.

Дело возбуждено по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Быков задержан. У него дома проводится обыск.