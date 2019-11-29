В Севастополе задержана россиянка, работавшая на украинскую разведку

В Севастополе сотрудники ФСБ России задержали россиянку, завербованную украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера, передает "Интерфакс".

"По подозрению в госизмене в Севастополе силами ФСБ задержана гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и проводила сбор секретных сведений военного характера", — сообщили в пятницу в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена" УК РФ.