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29 ноября 201910:50

В Севастополе задержана россиянка, работавшая на украинскую разведку

Сергей Мальгавко/ТАСС

В Севастополе сотрудники ФСБ России задержали россиянку, завербованную украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера, передает "Интерфакс".

"По подозрению в госизмене в Севастополе силами ФСБ задержана гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и проводила сбор секретных сведений военного характера", — сообщили в пятницу в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена" УК РФ.

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