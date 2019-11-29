Регбийный клуб вынудили сменить логотип из-за теракта в Крайстчерче

Новозеландский регбийный клуб "Крусейдерс" объявил о ребрендинге из-за агрессивной критики в свой адрес после теракта в Крайстчерче. На клубном логотипе ранее был изображен рыцарь-крестоносец, который и стал одним из главных объектов критики.

Теперь же у регбийной команды из Крайстчерча новое лого: буква "С", выполненная в красном и черном цветах клуба, и стилизованная под традиционные орнаменты коренного населения Новой Зеландии – маори, сообщается на официальном сайте "крестоносцев".

Кроме того, после теракта в двух мечетях Крайстчерча, где в результате инцидента погиб 51 человек, а еще 50 получили ранения, помимо логотипа у клуба также требовали и полную смену названия, но на такую меру в "Крусейдерс" не пошли, ограничившись изменением логотипа.

"Крусейдерс" – самая титулованная команда Новой Зеландии. "Крестоносцы" выигрывали чемпионат 10 раз и именно они являются действующими обладателями главного трофея.