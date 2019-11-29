Непал покупает российские вертолеты

Непал собирается приобрести 7 российских многоцелевых вертолетов Ми-17. Контракт может быть подписан в конце 2019 или в начале 2020 года. Однако сначала либо в Москве, либо в Катманду должна собраться техническая комиссия, которая определит, в какой валюте будет заключена сделка: в рублях, юанях, долларах или евро, рассказал агентству РИА Новости посол Непала в Москве Риши Рам Гхимире.

Глава диппредставительства уточнил, что на вооружении непальской армии стоят только российские вертолеты. Они очень хорошо себя показывают в условиях высокогорья. Впрочем, посол уточнил, что сразу все 7 боевых машин страна купить не сможет, это слушком дорого, поэтому будет покупать Ми-17 постепенно.

Ми-17 – многоцелевой российский вертолет. Крейсерская скорость – 230 километров в час, предельная дальность полета только на внутренних баках – 610 километров, полезная нагрузка – 4 тонны. Из вооружения вертолет способен нести блоки неуправляемых ракет и подвесные пушечные установки.